Neu-Ulm-Entscheidung gefallen - keine Lizenz für Ovtcharov

Nur elf Vereine in der Bundesliga?

Im Zuge der Eskalation hatten der Verein und Ovtcharov selbst scharfe Kritik an Borussia Düsseldorfs Manager Andreas Preuß geübt, der im Aufsichtsrat der TTBL sitzt. Für Montagabend war nach SID -Informationen in Düsseldorf eine Aussprache zwischen Ovtcharov, Preuß und Claudia Herweg angesetzt, der Präsidentin des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB).

Der Olympia-Dritte Ovtcharov will in Neu-Ulm bleiben. „Klar ist, dass ich auch im nächsten Jahr gerne mit dem TTC und demselben Team einen neuen Anlauf in der Champions League machen möchte. Ob ich dann noch in einer anderen Liga, zum Beispiel in Japan oder China, spielen werde, wird sich zeigen. Optionen gäbe es jedenfalls“, sagte der 34-Jährige dem SID.