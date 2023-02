FIFA 23: Cristiano Ronaldo so schlecht wie lange nicht

Trotz seiner starken Leistungen bei Al-Nassr hat Cristiano Ronaldo in FIFA 23 erneut ein Downgrade erhalten. Damit ist der portugiesische Superstar so niedrig bewertet wie seit Jahren nicht.

FIFA 23: So gravierend wurde CR7 verschlechtert

Dies spielgelt sich auch in den einzelnen Stats wider. So mussten die Attribute Beschleunigung (75), Stellungsspiel (92), Abschluss (90), Schusskraft (92), Fernschüsse (87), Volleys (84), Flanken (77), Reaktionen (89), Ballkontrolle (86) und Ruhe (93) ein Downgrade um jeweils einen Zähler verkraften. Kurzpässe (76) sowie Dribbling (79) wurden derweil um zwei Punkte verschlechtert.

Hoffnung für Ultimate Team

Im Gegensatz zum Karrieremodus profitiert Cristiano Ronaldo in FUT aktuell sehr vom Wechsel in die Saudi Professional League, da seine Offensivqualitäten in der schwächeren Liga wieder deutlich besser zum Vorschein kommen. Sein Viererpack im Duell mit Al-Wehda FC garantierte ihm schon einen Inform mit einem 91er-Rating. Der Hattrick am vergangenen Wochenende gegen den Damac FC könnte dem Portugiesen am Mittwoch sogar eine 92 OVR einbringen.