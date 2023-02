Anzeige

Serie A: Ibrahimovic feiert Comeback und spricht über Grund für seine Leidenszeit Warum Ibra so sehr litt

Mit Haaland-Zöpfen: Ibra mit Mega-Workout am Strand

SPORT1

Zlatan Ibrahimovic spricht nach seinem Comeback für den AC Mailand offen und ehrlich über seine Leidenszeit, die neben körperlichen Problemen auch von mentalen Problemen geprägt war. Trotzdem gibt er sich in üblicher Ibra-Manier weiter angriffslustig.

Zlatan Ibrahimovic ist nach neunmonatiger Verletzungspause auf den Rasen zurückgekehrt und wurde groß gefeiert. (NEWS: Ibra-Comeback! Der Gott ist zurück)

Der schwedische Ausnahmestürmer des AC Mailand wurde am Sonntagabend beim 2:0 (1:0) gegen Atalanta Bergamo in der 74. Minute für Olivier Giroud eingewechselt und von den Milan-Fans mit lautem Jubel in San Siro begrüßt. (SERVICE: Tabelle der Serie A)

Anzeige

„König Ibrahimovic ist zurück und beflügelt die Rossoneri, die den schwierigen Start im Jahr 2023 endgültig vergessen haben“, schrieb der Corriere dello Sport.

“Endlich wieder zurück! Mit 41 Jahren und 146 Tagen ist er der älteste Mailänder auf dem Spielfeld. Die nächste Etappe ist wieder ein Ibra-Tor“, kommentierte die Gazzetta dello Sport.

Ibrahimovic sichtlich gerührt: Fans waren entscheidend bei Comeback

Der Angreifer war sichtlich gerührt. „Ich habe die Fans so sehr vermisst. Sie sind es, die mich unterstützen und mir das Adrenalin geben, um weiterzumachen“, meinte der Oldie.

Er sei in guter Verfassung: „Heute fühle ich mich frei, das zu tun, was ich liebe, nämlich Fußball zu spielen. Ich habe viel gelitten, sogar in den letzten Monaten des letzten Jahres habe ich gelitten. Ich wollte meiner Mannschaft helfen, aber wenn es einem nicht gut geht, ist es schwierig, der Mannschaft Unterstützung zu geben.“

Einen herben emotionaler Rückschlag setzte dabei der Tod von Berater und Freund Mino Raiola, weswegen Ibra neben körperlichen Problemen auch „Kopfprobleme“ überwinden musste. „Das Ableben von Mino war schmerzhaft“, erinnerte sich der emotionale Ibrahimovic, der sich jedoch sofort wieder angriffslustig zeigte.

„Aber jetzt bin ich wieder da. Ich bin zurückgekommen, um dieser Mannschaft zu helfen, aber ich will nicht nur ein paar Minuten spielen“, so Ibrahimovic wieder in sein üblichen Tonart. „Ich denke, ich kann das ganze Spiel spielen, nicht nur die letzten fünf Minuten. Wer so denkt, der soll nach Hause gehen.“

Anzeige

Mythos Mino - Die große Raiola-Doku

Der Torjäger hatte sich Ende Mai, kurz nach dem Gewinn des Scudetto, operieren lassen. Der Eingriff sollte das linke Knie, das dem Angreifer am Ende der Vorsaison große Probleme bereitet hatte, stabilisieren. „Ich hätte diese Operation auch schon früher machen können, aber ich habe dem Trainer ein Versprechen gegeben“, erklärte Ibrahimovic, der die Meisterschaft voranstellte.

Während seiner Auszeit hatte Ibrahimovic im vergangenen Sommer seinen Vertrag bis Juni 2023 verlängert. Wie seine Zukunft nach der Saison aussieht, ist unklar. Der Offensivspieler ist seit dem 9. Januar 2022 ohne Tor in einem Pflichtspiel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

An seinem Selbstbewusstsein nagt das jedoch mitnichten. „Wenn es mir gut geht, bin ich der Stärkste von allen“, tönte der Alt-Star in gewohnter Manier.