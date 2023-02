Ligue 1: PSG-Trainer Galtier rastet beim Spitzenspiel gegen Olympique Marseille aus

Der 56-Jährige schrie kurz nach Pausenpfiff wütend einen Fan an und schlug wie sein Gegenüber mit geballter Faust in die Luft. Die Pariser Ersatzspieler mussten Galtier zurückhalten - ansonsten wäre der Star-Dompteur vermutlich handgreiflich geworden.

Selbst eine 2:0-Pausenführung im Topspiel gegen Marseille, das in einem souveränen 3:0-Erfolg für PSG mündete, scheint auf Galtier nicht befreiend zu wirken.

Frühes Champions-League-Aus gegen die Bayern droht

Die Pariser mussten beim Pokal-Aus gegen Olympique Marseille, der Ligapleite gegen die AS Monaco und der Hinspiel-Niederlage in der Champions League gegen die Bayern zuletzt drei Niederlagen in drei verschiedenen Wettbewerben schlucken.