Franzosen verpassen Titel-Hattrick

Am Wochenende fand das dritte Winter-Regional der RLCS in Europa statt. Nachdem zuvor nur Karmine Corp durch die Siege bei den ersten beiden Regionals für das anstehende Winter-Major qualifiziert war, standen einige wichtige Entscheidungen bevor. KCorp erreichte zwar erneut das Finale, verlor dort allerdings gegen Team Liquid und verpasste daher den perfekten Split nur um ein Spiel.

RLCS: Team Liquid gewinnt Winter Invitational

In der Gruppenphase gab es nur wenige Überraschungen. Karmine Corp, G1, Team Liquid und Oxygen Esports wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und holten sich den Gruppensieg, der gleichbedeutend mit dem Einzug ins Viertelfinale ist.

Während die German Amigos Platz zwei hinter KCorp erreichten, schied Tundra Esports, das zweite Team mit deutscher Beteiligung, sieglos nach der Gruppenphase aus. Mit G1, Team BDS und Moist Esports war man aber auch in einer sehr starken Gruppe gelandet.

Ärgerlich aus deutscher Sicht: Team Vitality verlor überraschend gegen FUFAXDOP und traf deshalb in der Zwischenrunde auf das deutsche Team. Hier gewann Vitality gegen die Amigos, die deshalb im Major-Rennen noch eingeholt werden konnten.

Im Halbfinale trafen dann die Gruppensieger aufeinander. KCorp schaltete Oxygen aus, danach setzte sich Team Liquid gegen G1 durch. Das Finale bot dann packende Action, am Ende behielt Liquid im siebten Spiel die Oberhand und holte sich damit nach dem Sieg im dritten Herbst-Regional auch im dritten Winter-Regional die Krone.

Spannendes Major-Rennen

Nach dem Finale standen dann KCorp, Team Liquid, Oxygen und Team Vitality also Major-Teilnehmer fest. Dahinter wurde es dann aber dramatisch. Die German Amigos, G1 und Quadrant hatten allesamt dieselbe Punktzahl (25) und mussten in einem Tiebreaker direkt gegeneinander antreten.

Im ersten Spiel verloren die Amigos dann gegen G1 mit 4:2 und mussten ihre Hoffnungen begraben. G1 schlug danach auch noch Quadrant und sicherte sich so in letzter Sekunde noch das Ticket für San Diego. Im Rennen um die Plätze bei der Weltmeisterschaft am Ende der Saison liegen die Amigos aktuell auf Platz acht. Wenn sie ihre Leistungen aus dem Winter Split im Frühling wiederholen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie zumindest dann hier dabei sind.