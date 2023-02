Formel 1: Irre Wende bei Vettel - Comeback nur verschoben?

Verstärkung an der Strecke: Rosberg wird Sky-Experte

Aston Martin schließt eine Rückkehr von Sebastian Vettel beim Formel-1-Auftakt in Bahrain aus. Die Spekulationen um ein sensationelles Comeback des Deutschen gehen dennoch weiter.

Die Frage nach einem möglichen Formel-1-Comeback von Sebastian Vettel war am Wochenende am Rande der Testfahrten in Bahrain das große Thema.