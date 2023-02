Letzte Chance für Toni Kroos? "Pokal verflucht"

Toni Kroos wurde Weltmeister, fünf Mal Champions-League-Sieger, holte zahlreiche nationale Meisterschaften und Supercups in Spanien und Deutschland, gewann drei Mal den DFB-Pokal und ist zudem Rekordsieger bei der Klub-WM .

Doch ein Titel fehlt dem 33-Jährigen noch: Kroos hat noch nie die Copa del Rey, also den spanischen Pokal, in die Höhe gestemmt! Es ist die einzige Trophäe, die der Rio-Weltmeister mit Real Madrid nicht gewonnen hat. In der Europa League oder Conference League sind die Madrilenen schließlich nicht vertreten.