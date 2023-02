United-Coach ten Hag tanzt nach dem Carabao-Cup-Sieg mit seinen Titel-Helden

Uniteds erster Titel seit sechs Jahren!

„Wir haben zusammen Geschichte geschrieben“

Keane konstatierte im Interview mit dem Titel-Coach: „Schauen Sie sich die Reaktion der Spieler an, die Fans, diese Spieler, den Manager, sie sind haben nach diesem Erfolg gelechzt.“ Es sei jetzt fünf, sechs, sieben Jahre her für United, das sei eine lange Zeit.

Der erste Titelgewinn in der Regentschaft ten Hags brachte sogar Sir Alex Ferguson, erfolgreichster Trainer in der United-Historie, dazu, an den Feierlichkeiten in der Kabine teilzunehmen. Gemeinsam mit ten Hag hielt Sir Alex den Carabao-Cup-Pokal im Kabinentrakt in die Höhe.