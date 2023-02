SPORT1 erzielt mit Gipfelduell zwischen Darmstadt 98 und Hamburger SV Saisonbestwert: 840.000 Zuschauer sind in der Spitze live dabei

· 580.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt sehen Topspiel am Samstagabend, davon 120.000 Zuschauer in der Zielgruppe M14-49

Ismaning, 27. Februar 2023 – SPORT1 hat mit dem Spitzenspiel der 2. Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und dem Hamburger SV einen Saisonbestwert aufgestellt: Das 1:1 im Duell zwischen Erstem und Zweitem verfolgten am Samstagabend 840.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) in der Spitze und 580.000 Zuschauer (Z3+) im Schnitt. Die Live-Übertragung im Free-TV erzielte Marktanteile von 2,2 Prozent (Z3+) und 3,6 Prozent in der Zielgruppe Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) sowie 4,5 Prozent in der Zielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre (M14-49). In der Zielgruppe Männer 14 bis 29 Jahre (M14-29) wurden starke 10,5 Prozent Marktanteil erreicht. Hinzu kamen knapp 75.000 Livestream-Aufrufe – ebenfalls Saisonbestwert. Aus Darmstadt berichteten Moderatorin Ruth Hofmann, Kommentator Markus Höhner und als Experte Ex-HSV-Profi Martin Harnik.