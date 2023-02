Rekordversuch in der Frauen-Bundesliga

Die Verantwortlichen des 1. FC Köln wollen einen Zuschauerrekord in der Frauen-Bundesliga aufstellen.

Die Fußball-Frauen des 1. FC Köln treten in Kürze erstmals im RheinEnergie-Stadion an.

Wie der Verein am Montag bekannt gab, zieht das Team für die Partie gegen Topteam Eintracht Frankfurt am 23. April in die große Arena um.