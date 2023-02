Nordische Ski-WM: Leere WM-Tribünen sorgen für Verwunderung! "Das ist schon komisch"

Das geringe Zuschauerinteresse bei der Nordischen Ski-WM in Planica hat für Verwunderung und Enttäuschung gesorgt. „Das ist schon komisch. Wir hatten uns alle darauf eingestellt, dass das Tal voll ist, weil wir die Bilder vom Skifliegen kennen“, sagte Kombinierer Vinzenz Geiger nach der ersten WM-Woche in Slowenien.

Die Entscheidung im Mixed der Nordischen Kombination verfolgten am Sonntag nur gut 500 Fans im Stadion, beim Skispringen am Abend waren nur etwa 700 Zuschauer live dabei. "Es erstaunt uns ein bisschen, dass nicht so viel los war. Vielleicht ändert sich das ja in der zweiten Woche noch", sagte Kombinierer Julian Schmid.