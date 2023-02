Besondere Ehre für Supermodel Lima

Das brasilianische Supermodel Adriana Lima ist zur ersten globalen Fan-Botschafterin des Fußball-Weltverbandes FIFA ernannt worden. Die 41 Jahre alte Mode-Ikone wird künftig verschiedene Initiativen mit Fans aus der ganzen Welt „entwickeln, promoten und an ihnen teilnehmen“, verkündete die FIFA.

"Sie lebt und atmet den 'Futebol' förmlich und ist genau deswegen ein hervorragendes Bindeglied zwischen der FIFA und den Fußballfans überall auf der Welt", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino über Lima, die schon am Montag bei der Verleihung der "The Best FIFA Football Awards" den "FIFA Fanpreis" präsentieren wird.