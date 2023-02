Doncic-Blackout bei Mega-Einbruch!

Die Dallas Mavericks schenken eine Mega-Führung gegen die Los Angeles Lakers her. LeBron James verletzt sich - spielt aber weiter.

Dallas verlor nach einer 27-Punkte-Führung mit 108:111 gegen die Los Angeles Lakers. Es war die höchste verspielte Führung in dieser Saison. Bisher hatten alle 138 Teams, die so weit vorne lagen, am Ende auch gewonnen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)