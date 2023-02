Kombinierer plädieren für mehr Gleichberechtigung

Kombinations-Olympiasieger Vinzenz Geiger hat nach dem ersten Mixed-Wettbewerb der WM-Geschichte für eine Aufnahme der Frauen-Kombination ins olympische Programm plädiert. „Die Sportart hat sich bei den Damen enorm entwickelt“, sagte der 25-Jährige am Sonntag im slowenischen Planica: „Wenn das so weitergeht und die Mädels auch olympisch werden könnten, würde man nochmal einen Schritt machen.“

Im vergangenen Juni hatte die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) den Frauen trotz der Bestrebungen zur Geschlechtergleichheit die Aufnahme ins Programm der Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo verwehrt und damit die gesamte olympische Zukunft der Nordischen Kombination in Frage gestellt. Am Sonntag fand in Planica erstmals ein Mixed-Wettbewerb bei einer WM statt, Deutschland gewann Silber hinter Norwegen.