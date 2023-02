Djokovic überflügelt Graf: „Surreal“

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat mit Beginn der neuen Woche Deutschlands Tenniskönigin Steffi Graf übertrumpft. Der Serbe verbringt seine insgesamt 378. Woche an der Spitze der Weltrangliste und riss somit den geschlechterübergreifenden Rekord der 22-maligen Grand-Slam-Siegerin an sich.

"Natürlich ist es in gewisser Weise surreal, so viele Wochen die Nummer eins der Welt zu sein, mit Steffi Graf gleichzuziehen, die eine der ganz Großen unseres Sports ist. Es ist einfach schmeichelhaft, unter diesen legendären Namen zu stehen. Ich bin sehr stolz darauf", sagte Djokovic in Dubai.