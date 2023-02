Ex-RB-Talent Lazar Samardzic entscheidet sich gegen DFB

Wie der serbische Verband offiziell mitteilte, habe der 21-Jährige eine Einladung in die serbische A-Nationalmannschaft angenommen, um an den kommenden Länderspielen im März teilzunehmen.

Samardzic spielt seit Sommer 2021 für Udinese Calcio in der Serie A, nachdem er sich bei RB Leipzig nicht durchsetzen konnte. In Italien gehört der bei Hertha ausgebildete Profi zum erweiterten Kreis des Stammpersonals und sammelte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 25 Spielen vier Tore und zwei Assists.