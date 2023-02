Bundesliga: So hebelten Nagelsmann und Bayern Union aus

Das Remis zwischen Union Berlin und dem FC Bayern in der Hinrunde hatte sich zumindest im Gedächtnis dieses Autoren eingebrannt. Denn am 5. Spieltag legte das Team von Urs Fischer über weite Strecken eine Meisterleistung in Sachen Pressing hin, deren Grundzüge einige andere Mannschaften seitdem zu kopieren versuchten.

Im Rückspiel in der Allianz Arena hatte allerdings der FC Bayern die passenden Antworten parat . Selbst Julian Nagelsmanns überraschende Personalentscheidung, Josip Stanišić statt João Cancelo auf der rechten Abwehrseite aufzubieten, passte in den Gesamtplan des Bayern-Trainers.

Mit Asymmetrie zum Erfolg

Am Beispiel erklärt: Wenn Leon Goretzka den Ball über die rechte Seite nach vorn führte, wurde sein eigentlicher Nebenmann Joshua Kimmich von Rani Khedira bewacht. Dafür schob jedoch Stanišić in den sich öffnenden Halbraum, ähnlich wie Benjamin Pavard dies zuweilen als Rechtsverteidiger tut.

Hohe Spielanteile und geringe Kontergefahr

Den Anfang machte Thomas Müller mit seiner vergebenen Großchance in der Anfangsphase. Bei fast 75 Prozent Ballbesitz folgten viele weitere Pässe und Hereingaben in den Union-Strafraum – eine Flanke verwertete Eric Maxim Choupo-Moting in der 31. Minute zur Führung, als er in der Luft den ansonsten so kopfballstarken Danilho Doekhi überspringen konnte.