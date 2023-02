European Tour in Kiel: Schindler verpasst Halbfinale

Dartsprofi Martin Schindler muss weiter auf sein erstes Halbfinale auf der European Tour warten. Der WM-Teilnehmer aus Strausberg erreichte am Sonntag in Kiel zwar zum fünften Mal in seiner Karriere ein Viertelfinale bei der Turnierreihe, scheiterte aber mit 4:6 am Engländer Dave Chisnall.