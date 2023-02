Bundesliga: FC Bayern München – 1. FC Union Berlin, 3:0 (3:0)

Mit dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer schien der FCB aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holten die Bayern den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 1:1 gelautet.

Für das erste Tor sorgte Eric Maxim Choupo-Moting. In der 31. Minute traf der Spieler des FC Bayern München ins Schwarze. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Kingsley Coman das 2:0 zugunsten des Teams von Trainer Julian Nagelsmann (40.). Kurz darauf traf Jamal Musiala in der Nachspielzeit für den Ligaprimus (45.). Zur Halbzeit blickte die Heimmannschaft auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Union stellte in der 63. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Jamie Leweling, Paul Seguin und Kevin Behrens für Sheraldo Becker, Morten Thorsby und Jordan Siebatcheu auf den Platz. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Julian Nagelsmann, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Serge Gnabry und Sadio Mané kamen für Choupo-Moting und Coman ins Spiel (65.). Mit Joshua Kimmich und Josip Stanisic nahm Julian Nagelsmann in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Leroy Sané und Joao Pedro Cavaco Cancelo. Letztlich bekam der 1. FC Union Berlin auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.