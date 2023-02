Neuer-Verletzung: ter Stegen will die Nummer eins werden

ter Stegen will den nächsten Schritt machen © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

„Ich glaube, dass meine Leistungen in den vergangenen Jahren gestimmt haben und ich auch in der Nationalmannschaft gereift und bereit für den nächsten Schritt bin“, sagte ter Stegen im kicker-Interview und ergänzte: „Natürlich ist es mein Anspruch, die Nummer eins zu sein: Bei Barca, aber auch in der Nationalmannschaft.“