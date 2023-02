Berlin gewinnt zum sechsten Mal den DVV-Pokal

Der deutsche Volleyball-Meister, der in der Liga derzeit die Titelverteidigung anpeilt, sicherte sich die Trophäe mit einem 3:1 (22:25, 25:17, 25:15, 25:18) gegen die SWD powervolleys Düren. Die Mannschaft von Trainer Rafal Witold Murczkiewicz scheiterte somit auch bei ihrer sechsten Final-Teilnahme.

Bei der Endspiel-Neuauflage von 2020 setzte Düren trotz anfänglicher Probleme die BR Volleys zunächst jedoch unter Druck und sicherte sich so auch den ersten Satz. Doch der Hauptstadtklub, der in der Liga die drei bisherigen Duelle für sich entschieden hatte, behielt in der Mannheimer SAP-Arena die Nerven und ließ sich den Sieg nicht nehmen.