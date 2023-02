2. Bundesliga: Fan-Ärger und Ordner-Verletzung! St. Pauli bezwingt Rostock

Wie zu erwarten knallt es beim Nordderby zwischen St. Pauli und Hansa Rostock. Am Ende jubeln die Hamburger. Heidenheim rückt an die Tabellenspitze heran und Magdeburg befreit sich im Keller.

Die Partie war von der Polizei als Hochsicherheitsspiel eingestuft und wurde von einer hohen Anzahl an Polizeikräften begleitet. Ziel der Ordnungshüter war es, ein Aufeinandertreffen der stark rivalisierenden Fangruppen zu vermeiden. Dies gelang vor dem Anpfiff.

Ordner von Hansa-Fans verletzt

Der Coach jubelte an seinem 30. Geburtstag in der 26. Spielminute über den Führungstreffer von Jackson Irvine. St. Paulis Kapitän traf per Kopf nach einer präzisen Flanke von Oladapo Afolayan und ermöglichte den Sprung auf Rang sieben. Rostock rutschte auf Platz 13 ab.