2. Liga: Hannover 96 – 1. FC Magdeburg, 1:2 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Christian Titz schickte Tatsuya Ito aufs Feld. Jason Ceka blieb in der Kabine. Baris Atik brachte Magdeburg in der 48. Minute nach vorn. Zu allem Überfluss musste Fabian Kunze von Hannover 96 mit Gelb-Rot vom Platz (55.). In der 60. Minute stellte die Elf von Stefan Leitl personell um: Per Doppelwechsel kamen Enzo Leopold und Louis Schaub auf den Platz und ersetzten Sebastian Kerk und Cedric Teuchert. Beim 1. FC Magdeburg kam Luc Castaignos für Kai Brünker ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (60.). In der 62. Minute brachte Castaignos das Netz für den Gast zum Zappeln. Vor 38.100 Zuschauern bescherte der Treffer von Schaub nach 69 Minuten 96 den Anschluss. Am Ende punktete Magdeburg dreifach beim Gastgeber.