2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Heidenheim 1846, 0:1 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Frank Schmidt setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Stefan Schimmer und Kevin Sessa auf den Platz (66.). Nach 70 Minuten war der Bann der Torlosigkeit aufgehoben: Schimmer erzielte vor 17.251 Zuschauern das 1:0. Daniel Scherning wollte die Arminia zu einem Ruck bewegen und so sollten Masaya Okugawa und Sebastian Vasiliadis eingewechselt für Jomaine Consbruch und Ivan Lepinjica neue Impulse setzen (74.). Mit Denis Thomalla und Jan Schöppner nahm Frank Schmidt in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Thomas Keller und Dzenis Burnic. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem 1. FC Heidenheim 1846 und Bielefeld aus.