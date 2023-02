3. Liga: SV 07 Elversberg – SG Dynamo Dresden, 1:1 (0:1)

Jeweils einen Punkt holten Elversberg und Dynamo Dresden an diesem Sonntag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Dresden zog sich gegen SV 07 Elversberg achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Elversberg hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 3:2-Erfolg gefeiert.

Stefan Kutschke brachte SG Dynamo Dresden nach 22 Minuten die 1:0-Führung. Im ersten Durchgang hatte die Elf von Markus Anfang etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Bei SV 07 Elversberg kam Eros Dacaj für Thore Jacobsen ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (76.). Für den späten Ausgleich war Dacaj verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Am Ende trennten sich Elversberg und Dynamo Dresden schiedlich-friedlich.