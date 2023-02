Carabao Cup: DAZN-Moderatorin stärkt Liebhaber Karius vor dem Endspiel gegen United den Rücken

DAZN-Moderatorin mit süßer Liebeserklärung an Loris Karius

Diletta Leotta spricht in einem Liebesbrief an ihren Lebensgefährten von einer kitschigen Fußball-Geschichte. Mit einem Happy End im Carabao-Cup-Finale gegen Manchester United?

„Die traurigen Nächte, der Kloß im Hals und die schlechten Gedanken hinter diesem Fehler, der dich zwei Jahre lang von der Konkurrenz ferngehalten hat, aber nicht von deiner größten Leidenschaft“, schrieb seine Freundin Diletta Leotta in einem Brief an ihren Geliebten.