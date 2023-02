3. Liga: Dresden stoppt Elversberg-Siegeszug

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat den Siegeszug von Tabellenführer SV Elversberg in der 3. Fußball-Liga gestoppt.

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat den Siegeszug von Tabellenführer SV Elversberg in der 3. Fußball-Liga gestoppt. Nach fünf Dreiern der Saarländer in Folge holten die Sachsen am Sonntag beim Spitzenreiter ein 1:1 (1:0).