Nach Wal-Problem: Herrmann startet gut in Königsetappe des Ocean Race

Hochseesegler Boris Herrmann ist in die Königsetappe des Ocean Race gestartet. Zuvor gab es Probleme mit Walen.

Hochseesegler Boris Herrmann ist am Sonntag mit Malizia in die Königsetappe des Ocean Race gestartet. Das Boot des 41-Jährigen kreuzte als Zweiter die Startlinie vor Kapstadt und machte sich um 14:15 Uhr Ortszeit auf den schwierigen Weg in Richtung des brasilianischen Zielhafens Itajai. Zuvor war der Startbereich aufgrund der Sichtung von Walen verlegt worden.