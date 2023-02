Bundesliga heute live: FC Bayern - Union Berlin im TV, Stream, Ticker - Sané fehlt in Startelf

Erster, Zweiter oder Dritter? Auf welchem Tabellenplatz wird der FC Bayern nach dem Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag gegen den punktgleichen Verfolger Union Berlin liegen? Und mit welchem Personal geht er die knifflige Aufgabe an? (Bundesliga: FC Bayern - Union Berlin um 17.30 Uhr im LIVETICKER)

„Das hat damit nichts zu tun, dass er bei dem Spiel auf der Bank saß“, bezog Nagelsmann während der Pressekonferenz am Freitag Stellung zu der Bus-Episode. „Ich sitze in einem anderen Bus. Ich habe dann gehört, dass er privat nachgefahren ist. Alles andere haben und werden wir intern besprechen. Das hat jetzt keine Auswirkungen auf sportliche Entscheidungen.“

Was weiteres Personal betrifft: Nagelsmann hatte allerdings erklärt, den gegen die Borussia früh ausgewechselten Thomas Müller von Beginn an aufzustellen. Den Ausfall des nach einer Roten Karte in Gladbach gesperrten Innenverteidigers Dayot Upamecano fängt der Coach durch Stanisic auf, der als Rechtsverteidiger in der Viererkette mit Benjamin Pavard, de Ligt und Alphonso Davies agiert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

FC Bayern - Union Berlin: Die Aufstellungen

So oder so: Die Bayern brauchen in der heimischen Allianz Arena einen Dreier, um an der Spitze zu bleiben, nachdem Titel-Mitkonkurrent Borussia Dortmund am Samstag bereits vorgelegt hatte - mit einem 1:0 gegen die TSG Hoffenheim. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)