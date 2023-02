League Cup Finale: Manchester United - Newcastle United LIVE im TV, Stream und Ticker

Nach Ronaldo-Abgang: So bringt Ten Hag United wieder in die Spur

Wird Rashford zum Matchwinner?

Dazu kommt, dass United in Marcus Rashford den aktuell überragenden Stürmer in seinen Reihen hat. Lange in einem Leistungsloch explodierte der 25-Jährige um die Jahreswende und hat in den letzten zehn Premier-League-Spielen zehn Treffer erzielt.