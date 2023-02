Transfermarkt: Ein BVB-Juwel steht unter Beobachtung des FC Barcelona und ähnelt Moukoko

Und das nicht erst seit Brunners Sololauf beim 2:1-Erfolg der Dortmunder Youngsters in der Youth League gegen Hibernian FC, wie die katalanische Sport zu wissen scheint.

„Physisch bringt er sehr viel mit. In engen Räumen hat er ab und an noch Probleme“, klärte BVB-Nachwuchscoach Mike Tullberg im Gespräch mit dem Kicker auf.

Trefferquote wie einst Moukoko

Nach Brunners Wechsel 2020 vom Bochumer Nachwuchs zu Schwarz-Gelb und seinen 16 Treffern in sechs U17-Bundesligaspielen entschieden sich die BVB-Verantwortlichen, den 17-Jährigen prompt in die U19-Auswahl hochzuziehen. Bei den Älteren brachte es Brunner auf sechs Scorerpunkte in 15 Einsätzen.