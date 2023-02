DP World Tour: Golfprofi Siem gewinnt erstmals seit 2014

Marcel Siems letzter Toursieg ist bereits acht Jahre her © AFP/SID/Sajjad HUSSAIN

Deutscher Doppelerfolg in Indien: Golfprofi Marcel Siem (Ratingen) hat seinen fünften Sieg auf der DP World Tour gefeiert und dabei Yannik Paul (Viernheim) auf den zweiten Platz verwiesen. Bei der Hero Indian Open in Neu-Dehli fing Siem seinen Landsmann am Schlusstag ab und sicherte sich seinen ersten Turniererfolg seit über acht Jahren. Alexander Knappe (Paderborn) wurde zudem Sechster.