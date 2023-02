3. Liga: 1860 präsentiert einen unerfahrenen Nachfolger für Ex-Trainer Köllner

1860-Abwehr wackelt: Was macht Verlaat denn da?

Günther Gorenzel, bis zuletzt Interimscoach bei den Münchner Löwen, hat nach langer Suche einen neuen starken Mann an der Seitenlinie präsentiert. Für einen Traditionsklub war der auserwählte Heilsbringer noch nicht tätig.

Jacobacci noch ohne Tätigkeit bei einem Traditionsverein

„Er hat sowohl als Spieler in der ersten Liga der Schweiz als auch als Trainer viele ähnliche Situationen im Umgang mit hoher Erwartungshaltung und Druck erlebt und kann diese Erfahrung nun in der jetzigen schwierigen Situation mit dem nötigen Einfühlungsvermögen an die Mannschaft weitergeben.“