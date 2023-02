Bundesliga: Gisdol warnt VfB Stuttgart - "Die anderen werden dich auffressen"

„Es kommt auf die Charaktere der Spieler an. Ich glaube, dass Mannschaften, die unten stehen, wie Bochum, Schalke und so weiter, schon erkannt haben, welche Eigenschaften in jedem Spiel benötigt werden. Bei Stuttgart bin ich mir da noch nicht ganz sicher - dass jeder Spieler weiß, welche Eigenschaft notwendig ist, um in dieser Liga zu bleiben“, sagte Gisdol im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 und warnte: „Weil: Die anderen werden dich auffressen, wenn du es nicht machst. Siehe das Spiel gestern.“