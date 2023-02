In Glasner "brodelt" es: "Reicht gegen RB Leipzig nicht"

Glasner: "In mir brodelt es!"

Oliver Glasner war nach der Pleite im Kampf um die internationalen Plätze schonungslos ehrlich. „Wir müssen einfach feststellen, dass wenn wir nicht 90 Minuten an unserem oberen Level agieren, dann reicht es gegen eine Mannschaft wie RB Leipzig nicht, deshalb haben wir verdient verloren“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt nach dem 1:2 (0:2) bei den Sachsen.

In der Fußball-Bundesliga mussten die Hessen, die weiter auf dem sechsten Tabellenplatz liegen, den direkten Konkurrenten durch die Niederlage erst einmal ziehen lassen. Den Rückschlag, den Frankfurt am Dienstag in der Champions League kassiert hatte, wollte Glasner dafür aber nicht als Ausrede nutzen. Im Achtelfinal-Hinspiel hatte die Eintracht 0:2 gegen die SSC Neapel verloren.