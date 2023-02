Becker überrascht nach Haft-Entlassung: "Welche Lektion sollte ich gelernt haben?"

Boris Becker ist nach seinem Gefängnisaufenthalt in England wieder auf freiem Fuß. In einem Interview lässt er nun mit verwunderlichen Aussagen aufhorchen.

Der ehemalige Tennis-Profi, der wegen eines Insolvenzverstoßes im Gefängnis saß, zeigt sich im Interview mit der Financial Times nicht wirklich geläutert. „Welche Lektion sollte ich denn gelernt haben? Dass ich mit meinem Geld vorsichtig sein muss? Ja. Sollte ich bessere Berater haben? Ja. Auf wen höre ich in meinen Matches, wenn ich im Tennis am besten bin? Ich höre auf mich selbst“, erklärt er.