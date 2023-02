Medien: Jacobacci soll neuer Sechzig-Trainer werden

Am Freitag hatte es eine Nullnummer beim Halleschen FC gegeben, seit fünf Partien sind die Sechziger in der 3. Liga ohne Sieg. Zuletzt war auch Ex-Bundesliga-Trainer Achim Beierlorzer beim TSV gehandelt worden. Jacobacci war bis zur Trennung am 21. Februar in Tunesien bei CS Sfaxien tätig.