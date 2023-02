Klopp nach Nullnummer: "kein Film über diese Saison"

Jürgen Klopp machte gute Miene zum bösen Spiel. „Diese Saison wird nicht in die Geschichte eingehen, es wird kein Film darüber gedreht. Aber damit müssen wir leben“, resümierte der Teammanager des englischen Fußball-Traditionsklubs FC Liverpool nach der Nullnummer am Samstagabend in der Premier League bei Crystal Palace .

Das ernüchternde 2:5 an der Anfield Road in der Champions League gegen Real Madrid vier Tage zuvor steckte den Reds offenbar immer noch in den Knochen. "Man spürt, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, aber es ein Auswärtspunkt", sinnierte Klopp, "es ist nicht brillant, aber es ist ok."