VAR-Ärger bei BVB-Sieg und neue Schalke-Hoffnung - Doppelpass im Liveticker

Kein Elfmeter gegen Dortmund? Schiri erklärt sich im Doppelpass

Der Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt in der Bundesliga ist so spannend wie lange nicht. Der STAHLWERK Doppelpass ab 11 Uhr LIVE im Free-TV mit den Stargästen Almuth Schult und Markus Gisdol - und die wichtigsten Beiträge hier im Ticker.

Es ist wieder so weit: Der STAHLWERK Doppelpass - ab 11 Uhr LIVE im Free-TV aus SPORT1 - kümmert sich wie gewohnt um die heißesten Themen des Fußballs.

Die Moderatoren Florian König und Jana Wosnitza diskutieren in der Kult-Sendung unter anderem mit den Star-Gästen Almuth Schult und Maskus Gisdol über die neue Schalker Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt, den Befreiungsschlag von Hertha BSC im Keller und den anstehenden Kracher des FC Bayern gegen Union Berlin.

Dazu stellt sich Schiedsrichter Martin Petersen in einer Live-Schalte und erklärt seine Entscheidungen bei der Partie TSG gegen BVB - inklusive zweimaligem VAR-Einsatz und reichlich Wirbel.

TOP-THEMA: Strafe für Nagelsmann zu milde?

Referee erklärt VAR-Aufreger in Hoffenheim

Gisdol sieht prekäre Situation in Hoffenheim

„Perfekte Achse“ - Begeisterung über BVB

+++ TOP-THEMA: Strafe für Nagelsmann zu milde? +++

Die Vorwochen-Entgleisung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann in Gladbach (2:3) im Zusammenhang mit dessen Schiedsrichter-Bewertung wegen des Platzverweises für Dayot Upamecano (“Weichgespültes Pack“), die inzwischen vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe geahndet wurde, lässt auch die Dopa-Runde kontrovers diskutieren: „50.000 sind erst mal keine milde Strafe, aber er ist ja noch gut dabei weggekommen. Er hätte ja auch eine Spielsperre kriegen können“, meint Effenberg.

Journalist Hofmann dagegen stellt mal infrage: „Aber tritt denn bei dieser Summe wirklich ein Lerneffekt ein? Tut ihm diese Strafe tatsächlich weh?“ Auch Franz meint: „Das ist viel Geld – aber wenn wenn du 500.000 im Monat verdienst, dann schmerzt das nur kurz. Ein Monatsgehalt dagegen würde schon eher weh tun.“

Schult wiederum hat ganz andere Ansätze für eine Bestrafung parat: „Es gibt ja auch noch andere Dinge, die man ihm hätte auferlegen können. Zum Beispiel, dass die 50.000 Euro zweckgebunden sind, dass sie etwa der Schiedsrichter-Ausbildung zugutekommen - oder dass er mal zu einem Schiedsrichterabend gehen muss.“ Kurzum: Es gebe „viele Abstufungen, die ihm das näher bringt und die Hemmschwelle für das nächste Mal höher setzt.“

Gisdol ist da qua beruflicher Solidarität eher pro Nagelsmann: „Er hat schon ordentlich auf die Mütze bekommen für die Entgleisung. Er hat ja auch gleich gemerkt, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist. Es gibt natürlich Leute, denen 50.000 Euro richtig wehtun – die würden eher die Todesstrafe akzeptieren, wenn ich da an ein paar schwäbische Freunde denke. Da wirkt die moralische Keule vielleicht sogar härter.“

Irgendwie anders: Nagelsmanns Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel

+++ Gisdol sieht prekäre Situation in Hoffenheim +++

Der Hoffenheimer Abschwung mit dem Fall auf den drittletzten Platz ist das nächste Thema. Gisdol, einst selbst im Kraichgau Coach, meint mit Bedenken: „Die Erwartungshaltung vor dieser Saison wurde enorm angepriesen. Sie hatten von internationalen Plätzen gesprochen. Und wen du dann nicht performst und in ein negatives Fahrwasser gerätst... Jetzt kannst du nicht mehr viel drehen und kaum was retten – da die verbleibenden Spiele noch in etwas Positives zu verpacken. Denn die Spieler sind doch darauf gepolt: Wir haben versagt.“

Effenberg nimmt kein Blatt vor den Mund: „Weder im Spiel nach vorn noch in der Rückwärtsbewegung haben sie gutes Tempo - da ist schon mal die erste Baustelle. Und wenn du aus deinen Standards so wenig macht, dann ist das auch ein entscheidender Punkt. Wenn du dann einen neuen Trainer hast, der drei Spieler verliert, und du zwei Neue holst mit Brooks und Delaney, die nicht den Unterschied machen und dann gegen Dortmund nur auf der Bank sitzen, dann hast Du so ziemlich jeder Patrone verschossen. Ich glaube nicht an einen Turnaround, dass sie die Klasse halten.“

+++ Referee erklärt VAR-Aufreger im Kraichgau +++

Nun wird der Schiedsrichter-Wirbel rund um den BVB-Sieg in Hoffenheim behandelt. Dazu steht Martin Petersen, der Referee der Partie, per Live-Schalte Rede und Antwort. Und meint zu der Situation um Dortmunds Emre Can und TSG-Profi Kevin Akpoguma und den nicht gegebenen Strafstoß-Pfiff: „Ich habe auf dem Platz ein Stoßen wahrgenommen, das habe ich gepfiffen. Aber mein Videoassistent hat mir gesagt, dass das Stoßen nicht reicht für ein Foulspiel, es aber diesen Fußkontakt unten noch gibt. Es gab einen leichten Kontakt unter der Sohle. Ich habe mit das dann angesehen, und entschieden, dass das Stoßen weder für einen Strafstoß noch für einen Freistoß reicht. Das Stoßen auf dem Platz deutlicher aussah, als es in der Fernseh-Wahrheit rübergekommen ist. Und auch der Kontakt unter der Sohle war für mich zu wenig. Deshalb habe ich der Summe dann Schiedsrichterball gegeben.“

Schult widerspricht dieser Auslegung: „Dass er ihn unten am Fuß trifft, ist natürlich minimal, aber im nächsten Schritt sieht man, dass Akpoguma mit dem rechten Fuß gegen seinen eigenen stößt. Er kann sich dadurch nicht abfangen und deswegen ist es für mich ein Foul. Für mich sollte kein Spieler bestraft werden, wenn er weiterspielen möchte.“ Dem hat Effenberg nur wenig hinzuzufügen: „Es gibt nun mal diesen Kontakt – er stößt dann gegen seinen eigenen Fuß und geht zu Boden.“

"Leichter Kontakt da": Terzic äußert sich zum VAR-Zoff

+++ „Perfekte Achse“ - Begeisterung über BVB +++

Die Runde ist voll des Lobes über die jüngsten Auftritte der Schwarz-Gelben wie jetzt auch gegen Hoffenheim: „Fünfmal 1:0, das spricht für sich. Sie haben sich gefunden“, würdigt Effenberg. „Auch jetzt wieder in Hoffenheim: Das war schmutzig und dreckig und einfach gut. Und deswegen sind sie diesmal auch ein Konkurrent für die Bayern. Sie haben sich gefunden, auch in der Abwehr mit Schlotterback und Süle. Und Kobel, der herausragend hält. Und Can, der jetzt einfach Fußball spielt, aber sehr gut mit Bellingham. Haller ist zurück. Ich feiere sie für solche wie gegen Hoffenheim, wo sie an die Grenze gehen - das ist eine perfekte Achse!“

Schult hingegen würde die Dortmunder „noch nicht zu sehr hochjubeln. Es kommt auf die letzten fünf Saison-Wochen an. Aber sie wirken wirklich sehr eingespielt. Aber ob sie wirklich schon Meister werden können? "

"Perfekte Achse!" Effenberg feiert BVB

+++ Sorgen um VfB und Kritik an Labbadia +++

Nun geht es um den VfB - und damit auch um Coach Bruno Labbadia. Was also zählt im Ländle? „Es kommt auf die Charaktere der Spieler an. Ich glaube, dass Mannschaften, die unten stehen wie Bochum und Schalke, erkannt haben, welche Eigenschaften sie benötigen. Bei Stuttgart bin ich mir da nicht so sicher. Dass jeder Spieler weiß, welche Eigenschaften notwendig sind, um in der Liga zu bleiben. Die anderen werden dich auffressen wie gestern.“ (NEWS: Gisdol warnt VfB eindringlich)

Warum das so ist und warum es keinen Labbadia-Effekt gibt, nachdem der Routinier im vergangenen November übernommen hatte? „Stuttgart hat auch schon gute Spiele gemacht, sie haben vielleicht etwas die Spannung verloren. Manchmal brauchst du da auch als Trainer einen Tag, um das zu verarbeiten. Wenn jeder Spieler in Stuttgart es kapiert, was es braucht, dann werden sie es schaffen.“ Auch Franz bewertet die Situation mit martialischen Worten: „Du musst diesen Überlebensinstinkt auf den Platz bringen. Du brauchst Typen, die Gas geben - und der Trainer braucht Verbündete. Denn der Trainer braucht Unterstützung, denn sonst gehst du unter.“ Effenberg pflichtet bei: „Das ist der schmale Grat für den Trainer: Was mache ich jetzt die Woche über, dass die Jungs mental wieder bei 100 Prozent sind. Das ist das Schwierigste für den Trainer.“

Stuttgart mental nicht da? "Die anderen werden dich auffressen"

+++ Kritik und Diskussion zu Fährmann +++

Effenberg befindet allerdings auch mit Blick auf die königsblaue Defensive und das Gegentor: „Der Ball war nicht sauber von Fährmann, war nicht gut gespielt. Er ist kein sonderlich guter Torwart, aber das ist ein anderes Thema.“ Und was sagt die Frau vom Fach? „Das ist menschlich“, so Keeperin Schult differenzierter über Ralf Fährmann beim Gegentor. „Wenn er anstatt des Sprungs einen Schritt gemacht hätte, dann hätte er den Ball wohl auch abgewehrt. Aber es ist auch normal, dass man mal einen Ball unterschätzt. Und das dazu bei diesen neuartigen Bällen, die nicht so viel rotieren, sondern flattern. Das musst du sehr aufrecht stehen und Kontakt zum Boden haben. Aber das passiert eben mal, auch wenn es blöd ist.“

Effenberg legt aber nach: „Ich verfolge ihn schon lange Zeit. Ich sage, dass Ralf Fährmann kein guter Torwart ist. Da sind sie dort auch nicht gut aufgestellt, aber so etwas solltest du pauschal im Kader halten. Ein guter Torwart ist nicht nur oben in der Tabelle wichtig, sondern auch im Abstiegskampf. Hinten raus wird die Entscheidung sein, wer der bessere Torwart ist. Der Trainer steht aber irgendwann unter Druck, wenn du vorher 45 Tore mit Schwolow kassierst.“ Effenberg meint unterm Strich: „Aber ich bleibe dabei, dass Fährmann ein Okay-Torwart ist und eben kein überdurchschnittlich guter.“ (NEWS: Schalke „kratzt, beißt und kämpft“)

+++ Effenberg hat die Spendierhosen an +++

Der SPORT1-Experte wirft 50 Euro ins Phrasenschwein - mit Verweis auf seine gute Kinderstube und den Umstand, in der vergangenen Woche während der Dopa-Sendung zu spät aus der Werbepause zurückgekehrt zu sein. Nach dem ersten Break heute meint Effenberg sogar: „Wenn mir das noch mal passiert, dann erhöhe ich auf 500 Euro.“ Und jetzt sprechen sie gar schon über Einladungen zum Candle-Light um Moderator König und seine Assistentin Wosnitza angesichts möglicher weiterer „Verfehlungen“. Nun denn...

Candle Light Dinner mit Jana? Effenberg soll zahlen

+++ Neuer Glaube an Schalker Klassenerhalt +++

Das 2:1 über den VfB begeistert auch die Experten-Runde - und das durch die Bank weg. Gisdol ist der Überzeugung: „Thomas Reis hat wirklich eine Mannschaft geformt, die sich der Situation bewusst ist. Das ist eine Mannschaft, die kratzt, beißt und kämpft und sich auch mit dem Publikum verbrüdert hat. Die Mannschat hat es kapiert, sie spielen, als ginge es um ihr Leben. Sie sind auf jeden Fall wieder dran, die Chancen auf den Klassenerhalt haben sich erhöht.“

Bestes Beispiel: Dominik Drexler. „Der geht mit allem dort rein, was er hat. Der hätte auch eine Eisenkugel mit seinem Kopf versenkt – das wäre ihm egal gewesen“, fügt Gisdol an. Und auch Schult meint: „Sie haben sich das Spielglück erarbeitet.“ SPORT1-Experte Franz nennt die Schalker Auferstehung gar „phänomenal. Damit schafft man wieder den Glauben. Gerade im Abstiegskampf ist das die Grundessenz. Mit dem Publikum im Rücken wird es dann für jeden Gegner schwer.“

+++ Die Sendung beginnt +++

Das Warten hat ein Ende - alle Gäste sind eingetroffen und die Sendung läuft. Als erstes Thema wird gleich der nächste Schalker Befreiungsschlag gegen den VfB Stuttgart behandelt. Ist der Klassenerhalt also wirklich realistisch? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

+++ Der STAHLWERK Doppelpass LIVE im Free-TV+++

Herzlich Willkommen zum STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu Deutschlands beliebtem Fußball-Talk am Sonntagmorgen - auch heute wieder mit hochkarätigen Gästen und Themen rund um die Fußball-Bundesliga, um über die Ereignisse und Aufreger des Wochenendes zu diskutieren. Verpassen Sie dazu nichts in Liveticker bei SPORT1! Viel Spaß!

