Bundesliga: Wildert der BVB bei Eintracht Frankfurt? Das sagt Kehl

Kehl über Kamada: „Hatten schon einen Spieler aus Japan ...“

Anschließend verwies der 43-Jährige auf die guten Erfahrungen, die der BVB mit japanischen Spielern gemacht habe. „Wir hatten schon einen Spieler aus Japan, Shinji Kagawa. Die japanische Kultur ist sehr spannend“, sagte Kehl und kündigte an: „Wenn es was zu berichten gibt, werden wir das tun.“

Wie SPORT1 berichtet hatte, steht bei einem Wechsel Kamadas nach Dortmund ein Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von fünf bis sechs Millionen Euro im Raum. Das branchenübliche Handgeld soll sich auf rund zwölf Millionen Euro belaufen. Zwei Drittel davon sollen an den Spieler gehen, der Rest an die Berater.

Eintracht-Boss: Wir haben Kamada ein Angebot gemacht

Vor der Partie der SGE bei RB Leipzig am 22. Bundesliga-Spieltag hatte sich auch Eintrachts Sportchef Markus Krösche zu Kamada geäußert. „Ich habe keinen neuen Stand. Ich weiß nicht, wer sich mit wem getroffen hat und ob das auch wirklich so war. Grundsätzlich kann sich jeder mit jedem treffen. Das ist mir letztendlich egal“, sagte Krösche bei Sky .

„Ich bin ja ein Japan-Fan. Einer meiner Lieblingsspieler ist Hasebe. Aber Daichi Kamada - wenn der ginge, das würde mir das Herz brechen. Ich wollte heute die Gelegenheit nutzen, meine Medaille in die Waagschale zu werfen. Wenn er bleibt, gebe ich sie ihm“, sagte List vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den italienischen Spitzenreiter SSC Neapel bei Amazon Prime .

BVB-Entscheidung bei Reus und Hummels steht bevor

„Ich bin sowohl mit den Spielern als auch mit den Beratern im Austausch“, sagte Kehl am Samstagabend: „Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen zielführende Entscheidungen treffen werden. Das heißt nicht, dass wir im April oder Mai Entscheidungen treffen werden, sondern wir werden sie früher treffen.“

Bei BVB-Juwel Jude Bellingham erneuerte Kehl die Hoffnung, ihn trotz des riesigen Interesses internationaler Topklubs über den Sommer hinaus in Dortmund halten zu können. „Warum nicht?“, sagte Kehl selbstbewusst: „Wir werden uns mit der Familie in Ruhe zusammensetzen und dann werden wir schauen, was der Spieler, was die Familie möchte, und uns für alle möglichen Szenarien vorbereiten.“