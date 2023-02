Manchester United: In der Form seines Lebens! Die irre Rashford-Auferstehung

Am Sonntag ( 17.30 Uhr LIVE im SPORT1 -Ticker ) greifen die Red Devils nach dem ersten Titel seit 2017. Und ausgerechnet vor dem Endspiel des EFL Cups gegen Newcastle United ist der Einsatz von Marcus Rashford, der sich in der Form seines Lebens befindet, ungewiss.

Im Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde gegen den FC Barcelona (2:1) ging der 25-Jährige kurz vor Schluss angeschlagen vom Rasen. Nach dem Match postete Rashford auf Instagram eine Story mit einem Bild von seiner Auswechslung, auf dem er seinen Schuh in der Hand hält und fügte ein bandagiertes Emoji hinzu.

Zweifelsohne: Ein Ausfall des Angreifers wäre ein schwerer Rückschlag für das Team von Cheftrainer Erik ten Hag. „Das ist nicht gut. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Wir brauchen ihn für das Finale“, äußerte sich ein Fan gegenüber der Sun . Ein anderer Anhänger schrieb: „Oh Gott, bitte nein!“

Dass der einst abgeschriebene Rashford aber überhaupt einen solchen Stellenwert für den englischen Traditionsverein hat, war noch vor einem Jahr nahezu undenkbar – und grenzt an eine wundersame Wandlung.

Rashford über Seuchenjahre: Jeder Tag war hart

Unzählige Rückschläge prasselten auf Rashford in den letzten Jahren ein. Von 2020 bis 2021 litt er unter einer Rückenverletzung und musste sich außerdem einer Schulteroperation unterziehen, was ihn insgesamt sieben Monate außer Gefecht setzte.

„Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass irgendjemand - abgesehen von den Leuten im Verein - weiß, wie lange ich mit diesen Problemen zu kämpfen hatte“, wird Rashford vom Mirror zitiert. „Es war nicht nur eine Saison, es war eine Zeit, in der jeder Tag hart war und man einfach Opfer bringen musste.“

Es gebe „viele Spieler, die über Fähigkeiten verfügen, deshalb spielen sie auch auf höchstem Niveau. Aber was sie auszeichnet, ist ihre Mentalität. Ich habe beide Seiten kennengelernt und konzentriere mich jetzt viel mehr darauf, diese Mentalität zu bewahren“.

Rashfords Flexibilität ist sein Trumpf

Spätestens die Weltmeisterschaft 2022 in Katar diente als Initialzündung für Rashford.

Zwar durfte der Offensivspieler im Trikot der Three Lions nur einmal von Beginn an ran, dennoch überzeugte er mit drei Toren auf ganzer Linie. Bei seinem einzigen Startelfeinsatz im letzten Gruppenspiel gegen Wales (3:0) schoss er prompt einen Doppelpack.

In den folgenden K.o.-Spielen schickte ihn Gareth Southgate zurück auf die Bank, im Achtelfinale und beim Viertelfinal-Aus gegen Frankreich wechselte er den Offensivspieler - zum Unmut vieler Fans - erst spät ein.

Der Engländer kehrte mit breiter Brust nach Manchester zurück. Wettbewerbsübergreifend erzielte er seitdem satte 17 Tore in 20 Spielen – eine beeindruckende Bilanz. Kein anderer Stürmer in Europas Top-5-Ligen kann im gleichen Zeitraum mithalten. In der Premier League-Torschützenliste thronen nur noch Erling Haaland (26) und Harry Kane (17) über Rashford (14).