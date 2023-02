Darts: Springer verpasst Coup gegen Smith - Schindler gewinnt deutsches Duell

In der zweiten Runde der Baltic Sea Darts Open schnuppert Niko Springer an einer Mega-Überraschung. Am Ende reicht es knapp allerdings nicht. Somit ist nur noch ein Deutscher im Turnier.

In der zweiten Runde der Baltic Sea Darts Open rang der deutsche Darts-Profi Michael Smith alles ab. Für seine Leistung wurde er allerdings nicht belohnt, denn am Ende verlor er denkbar knapp mit 4:6. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Diese Form konnte er allerdings nicht konservieren. So kassierte er das Break zum 3:3, da er gleich siebe Checkout-Chancen liegen ließ. Es war der Wendepunkt in der Partie. In der Folge spielte Smith, der in der nächsten Runde auf Dirk van Duijvenbode trifft, trotz einer Verletzung am Handgelenk des rechten Wurfarms wie aus einem Guss.