2. Liga: SV Darmstadt 98 – Hamburger SV, 1:1 (0:1)

Die 16.800 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Ransford-Yeboah Königsdörffer brachte Hamburg bereits in der fünften Minute in Front. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gast einen knappen Vorsprung herausgespielt. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Filip Stojilkovic sorgen, dem Torsten Lieberknecht das Vertrauen schenkte (67.). In der Schlussphase nahm Tim Walter noch einen Doppelwechsel vor. Für Moritz Heyer und Laszlo Benes kamen Noah Katterbach und Andras Nemeth auf das Feld (79.). Für den späten Ausgleich war Stojilkovic verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Darmstadt und der Hamburger SV spielten unentschieden.