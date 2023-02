La Liga: Neuer Wirbel in der Barca-Affäre - VAR-Offizieller verklagt Negreira

Der Skandal um Millionenzahlungen des FC Barcelona an einen ehemaligen Schiedsrichter-Boss hält den spanischen Fußball weiter in Atem. Nun wird José María Enríquez Negreira von einem Funktionär verklagt.

Es ist das nächste Kapitel im Skandal um Millionenzahlungen des FC Barcelona an den ehemaligen Schiedsrichter-Vizeboss José María Enríquez Negreira.

Diese wurde am Freitag beim zuständigen Gericht in Barcelona eingereicht. Laut dem katalanischen Sender TV3 geht Fernandez davon aus, dass Negreira seine Rolle im Technical Committee of Referees (TCA) ausgenutzt habe, um Einfluss auf Schiedsrichter zu nehmen.