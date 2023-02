Riesenslalom: Schmid ausgeschieden, Odermatt führt

Alexander Schmid (Fischen) ist beim Riesenslalom-Weltcup in Palisades Tahoe/Kalifornien im ersten Lauf ausgeschieden.

Parallel-Weltmeister Alexander Schmid (Fischen) ist beim Riesenslalom-Weltcup in Palisades Tahoe/Kalifornien im ersten Lauf ausgeschieden. In Führung im ersten Rennen nach der WM in Courchevel/Frankreich liegt Weltmeister Marco Odermatt, der seinen fünften Sieg im sechsten Riesentorlauf der Saison anpeilt.