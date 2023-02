La Liga: Tätlichkeit gegen Rüdiger! Real Madrid verzweifelt an Atlético

Damit ist die Tür für den FC Barcelona im Meisterschaftskampf weit offen. Der Spitzenreiter kann mit einem Dreier am Sonntagabend in Almeria auf zehn Punkte davonziehen. Am kommenden Freitag gastiert die Xavi-Elf bei Real Madrid zum Halbfinal-Hinspiel im Pokal. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Mit Antonio Rüdiger und Toni Kroos, der seine Magen-Darm-Grippe überstanden hat, aber ohne den verletzten David Alaba trat Real im Santiago Bernabeu an. Insgesamt drei Wechsel nahm Real-Coach Carlo Ancelotti nach der 5:2-Gala in Liverpool vor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Simeone knackt Rekorde

Aus der Überzahl machte Real sehr wenig. Nach der überraschenden Führung durch Giménez verschanzte sich Atlético am eigenen Sechzehner. Nach einer Ecke von Modric köpfte der eingewechselte Youngster Alvaro Rodriguez zum Ausgleich ein. Mit 18 Jahren und 226 Tagen ist er der jüngste Torschütze in einem Madrider Stadtderby in diesem Jahrtausend. Rodriguez hatte in der bisherigen Saison gerade einmal zwei Minuten bei den Profis auf dem Feld gestanden.