Nächster Sieg für Eintracht-Gegner Neapel

Der italienische Fußball-Erstligist SSC Neapel ist in der Serie A weiter nicht zu stoppen.

Durch das 2:0 (2:0) beim FC Empoli gelang der Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti am Samstagabend der 21. Sieg im 24. Saisonspiel. Damit steuert der Champions-League-Achtelfinalgegner von Eintracht Frankfurt weiter unaufhaltsam auf den dritten Scudetto der Vereinshistorie zu, es wäre der erste Meistertitel seit 33 Jahren.

Vorsprung auf Inter wächst vorerst weiter an

Durch den Dreier bauten die Neapolitaner ihren Vorsprung auf den Zweiten Inter Mailand vorerst auf 18 Punkte aus, Inter spielt am Sonntag (12.30 Uhr) beim FC Bologna.

Vor dem zweiten Duell mit der Eintracht - das Hinspiel hatte Napoli am vergangenen Dienstag 2:0 in Frankfurt gewonnen - trifft Neapel noch jeweils zu Hause auf Lazio Rom und Atalanta Bergamo. Das Rückspiel gegen die Eintracht steigt am 15. März ebenfalls im Stadio Diego Armando Maradona.