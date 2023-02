Al-Nassr feiert CR7-Show: Ronaldo läuft erneut heiß

Cristiano Ronaldo kommt in Saudi-Arabien langsam richtig in Fahrt. Der ehemalige Weltfußballer schießt Al-Nassr erneut im Alleingang zum Sieg.

Mit seinem Dreierpack schraubt Ronaldo seine persönlich Statistik weiter nach oben. Nach enttäuschenden Auftritten direkt nach seinem Wechsel von Manchester United in den Wüstenstaat kommt der Portugiese in besser in Fahrt. In den letzten vier Partien gelangen Ronaldo acht Tore und zwei Assists.