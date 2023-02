Tennis: Medwedew gewinnt auch in Doha

Der Russe Daniil Medwedew ist in bestechender Form © AFP/SID/KARIM JAAFAR

Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Daniil Medwedew aus Russland hat sich erneut in bestechender Form gezeigt und eine Woche nach seinem Sieg in Rotterdam auch das ATP-Turnier in Doha gewonnen. Im Finale besiegte der 27-Jährige den schottischen Altstar Andy Murray, der auf seinem Weg ins Finale Olympiasieger Alexander Zverev bezwungen hatte, mit 6:4, 6:4 und feierte damit seinen 17. Titel auf der Tour.