Bundesliga: SV Werder Bremen – VfL Bochum 1848, 3:0 (2:0)

Niclas Füllkrug brachte sein Team in der 29. Minute nach vorn. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Niklas Schmidt einen weiteren Treffer für Werder. Mit der Führung für das Team von Trainer Ole Werner ging es in die Kabine. In Durchgang zwei lief Philipp Förster anstelle von Vasilios Lampropoulos für den VfL Bochum 1848 auf. Marvin Ducksch ließ den Anhang von Bremen unter den 42.100 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. In der 65. Minute änderte Thomas Letsch das Personal und brachte Patrick Osterhage und Moritz Broschinski mit einem Doppelwechsel für Kevin Stöger und Takuma Asano auf den Platz. Mit Amos Pieper und Christian Groß nahm Ole Werner in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Fabio Chiarodia und Maximilian Philipp. Letztlich fuhr der SV Werder Bremen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.